РИА Новости: США требуют провести заседание Совбеза ООН из-за референдумов

Фото: Loey Felipe/UN Photo/Global Look Press

Власти Соединенных Штатов, Украины и Албании потребовали провести срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с референдумами, проходящими в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе. Он уточнил, что желаемая дата проведения заседания — 27 сентября.

США, Албания и Украина запросили заседание СБ ООН на вторник для обсуждения референдумов, — поделился собеседник.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России продлятся вплоть до 27 сентября. В ДНР будут работать 450 избирательных участков, в ЛНР — 461 участок. Плюс для беженцев открыты участки в России. У избирателей из Запорожской области есть 394 участка, в Херсонской области — 198. В условиях военной операции ситуация в регионах сложная, но власти обещают обеспечивать безопасное волеизъявление.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в палате сообщил, что депутаты Госдумы могут внести законопроект о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей Украины в состав России уже 28 сентября. При этом сами парламентарии могут взяться за обсуждение проекта на следующий день, 29 сентября.