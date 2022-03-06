РИА Новости: диверсионный «Грузинский нацлегион» действует на Украине

На Украине на территории Луганской области действует диверсионно-разведывательная группа «Грузинский национальный легион», её координируют ВСУ. Члены этой группировки ранее принимали участие в боевых действиях в Афганистане и Ираке, пишет РИА Новости со ссылкой на уполномоченный источник, знакомый с ситуацией.

В составе «Грузинского национального легиона» примерно 25 человек, в основной своей части это граждане Грузии.

Подборка добровольцев проходит на территории Грузии из числа националистов, имеющих опыт ведения боевых действий против России, в том числе из участников грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликта, а также миссиях в Афганистане и Ираке в составе Вооружённых сил Грузии, — рассказал собеседник агентства.

Ранее в Луганске мощный взрыв прогремел на нефтебазе утром, примерно в 06:55 мск. На опубликованных в соцсетях видео видны его последствия, не исключается диверсия или обстрел. После этого там начался пожар, столб чёрного плотного дыма заметен с разных точек города.

По просьбе главы Франции Эммануэля Макрона к президенту России Владимиру Путину Вооружённые силы РФ с 10:00 объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры в ряде украинских городов. Речь идёт о таких городах, как Киев, Мариуполь, Харьков и Сумы.