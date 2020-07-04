РФ просит членов СВПД не принимать чрезвычайных мер при борьбе с кризисом

https://static.news.ru/photo/875dfce4-be07-11ea-be02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия призывает партнёров по ядерной сделке с Ираном отказаться от чрезвычайных мер для выхода из кризиса, сообщили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что все возникающие во время реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вопросы необходимо решать в рамках Совместной комиссии.

Однако лучше делать это, не прибегая к чрезвычайным мерам и не загоняя процесс поиска развязок в искусственный цейтнот, — подчеркнули в МИД.

В пресс-службе напомнили, что важно продолжать основываться на заданных СВПД и резолюцией СБ ООН 2231 высокими целями, несмотря на трудности и разногласия, стараясь найти общий язык.

По данным ведомства, иранские власти не устраивает то, как европейские участники плана справляются со своими обязанностями. Так, согласно обращению министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада 3арифа, Тегеран считает необходимым изучить этот вопрос на уровне Совместной комиссии в рамках процедур, которые предусмотрены параграфом 36 СВПД.

СВПД регулярно сталкивается с трудностями, начиная с мая 2018 года, когда Соединённые Штаты разорвали договорённости в одностороннем порядке и отказались от всех обязательств по «ядерной сделке». Также американская сторона вопреки резолюции СБ ООН 2231 приступила к восстановлению и ужесточению односторонних санкций в отношении Ирана.

Как писал NEWS.ru, 28 июня в ходе своего визита в Объединённые Арабские Эмираты спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук провёл переговоры по оружейному эмбарго Ирана.

Соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома Иран и «шестёрка» международных переговорщиков достигли в 2015 году. Переговоры длились несколько месяцев, после чего был принят всеобъемлющий план действий СВПД. Его выполнение полностью снимет с Тегерана финансовые санкции, которые наложили СБ ООН, США и Евросоюз.

Согласно договорённости, оружейное эмбарго должно быть снято с Ирана в течение пяти лет. При этом поставки оружия, согласно документу, могли бы начаться и раньше, но при условии, что это одобрит СБ ООН.

Однако сделка не просуществовала и трёх лет в первоначальном виде. Вашингтон объявил, что Штаты выходят из сделки в одностороннем порядке и восстанавливают жёсткие санкции против Ирана.

Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные её участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя санкции США, которые были введены в мае, заявил, что эти меры бесполезны. Санкции против Тегерана ввели из-за провала всех предыдущих инициатив.