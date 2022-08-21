Reuters узнал о гибели жителей в результате наводнений в Индии Reuters: наводнения и оползни унесли жизни по меньшей мере 50 человек в Индии

Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press

Из-за наводнений и оползней, прошедших в результате интенсивных муссонных дождей в Индии, за последние три дня погибли по меньшей мере 50 человек, сообщает Reuters со ссылкой на местные официальные лица. Агентство уточняет, что наводнения нанесли урон жителям сотни деревень, разрушив дома и оставив людей без крова. Спасатели продолжают эвакуировать выживших.

Наводнения и оползни, вызванные интенсивными муссонными дождями, за последние три дня унесли жизни по меньшей мере 50 человек на севере и востоке Индии. Дожди захлестнули сотни деревень, сметая дома и оставляя жителей в затруднительном положении, пока спасатели спешат эвакуировать выживших, — сообщает агентство.

Ранее в августе сотрудники Метеорологического управления Индии предсказали, что в этом и грядущем месяцах выпадет среднее количество осадков, из-за чего сельскохозяйственный сезон на территории страны получится урожайным.

Однако из-за сильных ливней, после которых случились оползни и наводнения в штате Химачал-Прадеш, за прошедшие три дня погибли около 36 человек. Власти соседнего штата Уттаракханд доложили о четверых погибших и 13 без вести пропавших местных жителях. Туда направили вертолеты для спасения выживших.

Мы направили вертолеты для спасения людей, которые застряли в отдаленных районах из-за инцидентов, связанных с дождем. Спасательная операция идет полным ходом, — заявил сотрудник отдела по ликвидации последствий стихийных бедствий Уттаракханда Ранджит Кумар Синха.

Представитель штата Одиша рассказал о шестерых погибших из-за крупнейших наводнений в Индии. Наводнения коснулись почти 800 тысяч человек в этом регионе, из-за чего многим людям пришлось оставить свои дома. По данным Reuters, индийское правительство эвакуировало 120 тысяч человек из пострадавших районов.

Ранее стало известно, что железнодорожный мост обрушился в штате Химачал-Прадеш на севере Индии после сильных дождей. В Сети были опубликованы кадры крушения опор и железнодорожных путей моста из-за мощного течения.