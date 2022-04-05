Reuters: налоговая служба США приостановила обмен информацией с ФНС России

Служба внутренних долгов США официально приостановила обмен информацией с Федеральной налоговой службой (ФНС) РФ, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минфина Соединённых Штатов. Отмечается, что поток информационного обмена остановился 24 февраля, в день начала специальной военной операции, однако текущее действие формализовало это решение.

Это гарантирует, что США не предоставляют никакой информации, которая могла бы способствовать обогащению российского правительства за счёт увеличения собираемости налогов, — говорится в сообщении финансового ведомства.

Договор между налоговыми службами двух стран был заключён 30 лет назад. В рамках него Служба внутренних долгов могла направить запрос в ФНС о налогоплательщиках из США, находящихся на территории России, и наоборот.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отношениях между Россией, США и Западом объявлена экономическая война, зачинщиком которой является Вашингтон. По его мнению, ограничения в отношении Москвы не связаны со специальной военной операцией, Соединённые Штаты нашли бы другие поводы воплотить в жизнь свои санкционные планы.