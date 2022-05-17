Reuters: минимум семь автобусов с пленными «азовцами» выехали с «Азовстали»

Автобусы с эвакуированными украинскими военнослужащими с территории завода «Азовсталь» / Фото Владимир Гердо/ТАСС

По меньшей мере семь автобусов с пленными украинскими бойцами покидают «Азовсталь», передаёт агентство Reuters со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что не все пленные украинские бойцы выглядели ранеными.

По информации агентства, «азовцы» покинули промышленный комплекс в сопровождении российских военных.

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что 16 мая началась массовая сдача в плен бойцов националистического подразделения «Азов» и солдат ВСУ, заблокированных на территории завода «Азовсталь». В военном ведомстве отметили, что всего за минувшие сутки белый флаг подняли 265 украинских боевиков. В министерстве подчеркнули, что среди пленных 51 солдат получил тяжёлые ранения.

18 мая Госдума намерена рассмотреть в ходе пленарного заседания проект постановления о недопущении обмена «нацистских преступников». Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал пленных «нацистскими преступниками» и подчеркнул, что они не должны подлежать обмену. По его мнению, надо сделать всё, чтобы бойцы предстали перед судом.