Reuters: Египет расторг контракт на покупку 240 тыс. тонн пшеницы с Украины

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Власти Египта освободили некоторые компании от обязательств по поставкам пшеницы с Украины, которая была закуплена ещё в прошлом году, пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Такое решение приняло Главное управление по поставкам товаров Египта.

От обязательств по отправке четырёх партий пшеницы освободили компании Nibulon и Inerco несмотря на то, что в их контрактах не был прописан пункт о форс-мажоре. Четыре партии были закуплены ещё в декабре по цене от $346 до $360 за тонну, включая стоимость доставки. Ещё один груз, ранее закупленный Египтом, застрял в одном из украинских портов, ожидается, что его отправят уже в ближайшее время.

Египет остаётся одним из самых больших импортеров пшеницы в мире. Каждый год страна покупает за рубежом порядка 11–13 млн тонн. Это составляет только половину потребностей страны. Вторая половина обеспечивается внутренним производством. Основные поставщики зерна в Египет — Россия и Украина, однако военные действия и западные санкции нарушили ключевые мировые цепочки поставок зерновых культур.

Ранее анонимный высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что первое судно может отправиться из портов Чёрного моря по так называемому зерновому коридору уже до конца недели. По его словам, для этого уже проработаны все детали, включая безопасный маршрут для судов, который не потребует разминирования.