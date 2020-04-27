Мир

Разведка Южной Кореи донесла о происходящем в КНДР

08:13, 27 апреля 2020 39
Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Разведка Южной Кореи подтвердила, что в КНДР не происходит ничего необычного на фоне слухов о возможной смерти или болезни Ким Чен Ына. Об этом заявил министр объединения Ким Ён Чхоль на закрытом форуме в Сеуле.

Правительство имеет разведывательные ресурсы, для того чтобы с уверенностью утверждать, что на Севере не происходит ничего необычного, — цитирует министра Reuters.

Ранее NEWS.ru сообщал, что советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин заявил, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын жив и здоров. По его словам, председатель Госсовета КНДР находится на побережье Восточно-Корейского залива.

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