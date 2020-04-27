Разведка Южной Кореи донесла о происходящем в КНДР

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Япония расширила список стран, откуда запрещён въезд в страну из-за коронавируса. В него попали Россия, Белоруссия, Украина и ещё 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Запрет вступает в силу с 29 апреля. Выдача виз иностранцам приостановлена до конца мая, сообщает Kyodo. Эти правила будут действовать в отношении ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Перу, Доминиканской республики....