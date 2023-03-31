Роковая порнозвезда: кто такая Сторми Дэниелс, погубит ли она Трампа Якобы Трамп заплатил актрисе $130 тысяч за молчание. Но его прегрешение состоит не в этом

Фото: Jared Milgrim/The Photo Access/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп и порноактриса Сторми Дэниелс — самые обсуждаемые люди в США

Дональд Трамп стал первым экс-президентом США, ставшим фигурантом уголовного дела. Большое жюри присяжных, созванное окружным прокурором Манхэттена, проголосовало за предъявление Трампу обвинений по 30 с лишним эпизодам, «связанным с мошенничеством в деловой сфере». Главное разбирательство связано с возможной мимолетной связью Трампа с порноактрисой Сторми Дэниелс. Кто такая Сторми, почему сейчас обсуждают события 17-летней давности, в конкретно обвиняют Трампа и чем ему это грозит — в материале NEWS.ru.

Чем известна Сторми Дэниелс

Сторми Дэниелс сделала имя в порноиндустрии. В 2018 году она возглавила рейтинг самых популярных звезд, по версии ресурса Pornhub. Сейчас ей 44 года.

Ее настоящее имя — Стефани Клиффорд. Стефани родилась в 1979 году в штате Луизиана, мать воспитывала ее одна. Девочка поступила в школу с углубленным изучением предметов (что-то вроде лицея), даже редактировала школьную газету, а в 17 лет пошла работать стриптизершей в бар. Потом она решила стать порноактрисой.

Дэниелс рассказывала, что творческий псевдоним ей подсказал плакат с рекламой виски Jack Daniels. Надпись гласила, что это «любимый напиток южан», а она как раз с юга США.

Фото: Brent Perniac/AdMedia/Global Look Press Сторми Дэниелс стала звездой в порноиндустрии

Как порнозвезда чуть не стала сенатором

С 2004 года Дэниэлс начала сама режиссировать фильмы для взрослых и писать сценарии для них. Несколько раз она снялась в обычном кино, исполнив роли самой себя в голливудских комедиях «Немножко беременна» и «Сорокалетний девственник».

Однажды госпожа Дэниелс чуть не ушла в политику. В 2010 году она объявила о решении баллотироваться в сенат от родного штата, но потом передумала. По словам порноактрисы, ее «никто не воспринимал всерьез». Тогда она решила пойти по другому пути и вскоре начала раскручивать в СМИ историю с миллиардером Дональдом Трампом. Тот еще не помышлял о президентстве, но уже был весьма перспективным.

Где познакомились Дэниелс и Трамп

Если верить порнозвезде, она познакомилась с Трампом в июле 2006 года на берегу озера Тахо — на курорте между Калифорнией и Невадой, где проходил благотворительный турнир по гольфу.

Был ли Трамп тогда свободен

Как отмечает Reuters, за год до предполагаемой связи с Дэниэлс бизнесмен женился на своей третьей жене Мелании, и у них уже был четырехмесячный сын Барон. Сама Сторми тогда была официально свободна. Она уже развелась с первым мужем — тоже порноактером, но еще не вышла за второго — журналиста (всего у нее, согласно открытым источникам, было пять супругов).

Что произошло между Трампом и Дэниелс

Со слов Сторми, миллиардер пригласил ее поужинать в свой номер, где похвастался номером глянцевого журнала с самим Трампом на обложке. Он пытался произвести впечатление на гостью, восхищался ее «творческими успехами» и зазывал на свое реалити-шоу «Ученик», которое в то время продюсировал. Сама Дэниелс засомневалась, что порноактриса сможет попасть на телеканал NBС, но Трамп делал ей всевозможные комплименты: «Вы настоящая бизнес-вуман. То, что вы делаете, режиссируете, — это говорит о том, какая вы яркая и умная».

Фото: Michael Candelori/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Дональд Трамп уверяет, что у него не было романа с порноактрисой, все это клевета

Дэниелс вспоминала, что «на Трампе были пижамные штаны». В какой-то момент он начал делать ей явные намеки. «Я спросила: „А как же Мелания?“, а Трамп ответил, что не стоит об этом беспокоиться», — рассказывала она в интервью. Сторми сказала, что в какой-то момент «зачем-то начала целоваться» с Трампом, и дело закончилось сексом «по обоюдному согласию».

Якобы потом Трамп звонил ей в 2007 году, предлагал еще встретиться и опять приглашал на свое шоу, но Дэниелс отказывалась. Дональд Трамп, в свою очередь, все категорически отрицал. Он настаивает, что между ним и Дэниелс вообще ничего не было.

Когда стало известно об этой связи Трампа, подписал ли он договор о неразглашении

В 2011 года Сторми Дэниелс попыталась выйти на журналистов. Точнее, она только собралась дать интервью таблоиду In touch Weekly, однако на автопарковке в Лас-Вегасе к ней с маленькой дочкой подошел некий мужчина и в угрожающей манере посоветовал «отстать от Трампа».

В 2016 году, когда Дональд Трамп решил баллотироваться в президенты США от Республиканской партии, его адвокат Майкл Коэн связался с Дэниелс и потребовал заключить договор о неразглашении. Документ был подписан 28 октября 2016 года, в последние дни перед президентскими выборами, на которых победил Трамп. По другим данным, сделка состоялась за месяц до выборов.

Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Сторми хотела засудить Трампа

«Дэниелс подписала соглашение о неразглашении, в котором она пообещала публично не обсуждать свои отношения с Трампом в обмен на выплату $130 тысяч, согласно документам, поданным в федеральный суд Лос-Анджелеса. Пакт был подписан Китом Дэвидсоном, ее адвокатом, и Майклом Коэном, личным адвокатом и доверенным лицом Трампа в то время. В документе было место для подписи Трампа, но он так и не подписал его», — уточняет Reuters.

Утечка о том, что такая сделка состоялась, появилась впервые в январе 2018 года в The Wall Street Jourmal. Газета получила доступ к материалам дела. С тех пор начал раскручиваться новый виток скандала.

Что же все-таки криминального в этой истории для Трампа

Трампу инкриминируют вовсе не то, что он через своего адвоката заплатил $130 тысяч актрисе. Как отмечает BBC, в самом факте выплаты нет ничего криминального. Однако следствие настаивает, что впоследствии Трамп компенсировал Коэну эту сумму из средств своей предвыборной кампании. Транш был оформлен как плата за судебные издержки. Прокуратура штата Нью-Йорк считает это действие фальсификацией финансовых документов. А это уже не административное нарушение, но уголовное преступление.

Показания самого Трампа разнятся. С одной стороны, он утверждает, что «никогда не платил никаких денег из фонда своей избирательной кампании 2016 года, чтобы купить молчание госпожи Дэниелс». С другой, 3 мая 2018 года Трамп признал, что его «адвокат все же платил деньги актрисе, а потом получил компенсацию». Им пришлось пойти на этот шаг, чтобы «пресечь клевету и вымогательство».

Сам Майкл Коэн поначалу отрицал, что платил деньги Сторми, но потом признался, что действительно «пытался купить молчание Дэниелс, а также еще одной женщины». В конце концов, адвокат получил год тюрьмы за нарушение избирательного законодательства и ложь конгрессу.

Из-за чего судились Трамп и Дэниелс

После выхода скандальной статьи в WSJ в 2018 году Дэниелс начала активно раздавать интервью, во всех подробностях описывая предполагаемую связь с Трампом. Также стороны принялись судиться друг с другом.

Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Сторми Дэниелс покидает здание суда Нью-Йорка, апрель 2018 года

Актриса требовала признать соглашение о неразглашении недействительным. Она подала иск о диффамации (ущербе репутации вследствие клеветы) в федеральный суд в 2018 году из-за «твита» Трампа. Президент США обвинил актрису в «мошенничестве» после того, как та стала рассказывать об угрозах в свой адрес. Однако федеральный судья Лос-Анджелеса постановил, что замечания Трампа не были клеветническими и были защищены Первой поправкой к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

Со своей стороны, адвокаты Трампа доказали, что он не подписывал никаких соглашений, а значит — не должен ничего соблюдать.

Что будет дальше

В нынешнем уголовном деле против Трампа Сторми уже не играет большой роли. Теперь все зависит от того, удастся ли экс-президенту доказать свою непричастность к фальсификации документов в 2016 году.

Как пишут эксперты, республиканец определился со стратегией: очевидно, он будет по-прежнему отрицать вину и ни на какие сделки со следствием не пойдет. Процесс он называет «охотой на ведьм».

Скорее всего, Трамп появится в суде Нью-Йорка в следующий вторник, 4 апреля. «Неясно, будет ли Трамп закован в наручники, у него возьмут отпечатки пальцев, его сфотографируют. Ожидается, что команда его адвокатов будет активно бороться с обвинениями, а сроки потенциального судебного разбирательства остаются неясными», — заключает The Guardian.