Двое обвиняемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» во время поездки в Турцию жили в самом центре Стамбула, сообщает Yetkin Report. По информации издания, они сняли номер в районах Фатих или Шишли. Один из фигурантов дела Фаридун Шамсиддин прибыл в республику 20 февраля, а покинул страну более чем через неделю.
23 февраля он опубликовал в соцсетях восемь фотографий из Фатиха с тегом местоположения «Аксарай Стамбул». Шамсиддин, который покинул отель 27 февраля, вернулся в Российскую Федерацию из аэропорта Стамбула 2 марта, — говорится в публикации.
Второй подозреваемый Рачабализода Саидакрами Муродали жил в том же отеле с 5 января. Он покинул номер 21 февраля, а 2 марта вылетел в Москву вместе с Шамсиддином. При этом издание отметило, что остается загадкой, чем именно занимались указанные лица. Оба покинули страну и въехали туда без проблем, так как в их отношении не было каких-либо запросов.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни, обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле». Мужчины заключены под стражу на месяц и 28 суток, до 22 мая 2024 года. Фаридуни исполнилось 25 лет, судимостей он раньше не имел, женат, есть один ребенок. Файзову 19 лет, холост, детей нет.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта
Фото: t.me/moscowcourts
Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: t.me/moscowcourts
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы
Фото: t.me/moscowcourts
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: t.me/moscowcourts
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых