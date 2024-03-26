Раскрыты детали турецкой поездки фигурантов дела о теракте в «Крокусе» Yetkin Report: фигуранты дела о теракте в «Крокусе» жили в самом центре Стамбула

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

Фаридун Шамсиддин

Двое обвиняемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» во время поездки в Турцию жили в самом центре Стамбула, сообщает Yetkin Report. По информации издания, они сняли номер в районах Фатих или Шишли. Один из фигурантов дела Фаридун Шамсиддин прибыл в республику 20 февраля, а покинул страну более чем через неделю.

23 февраля он опубликовал в соцсетях восемь фотографий из Фатиха с тегом местоположения «Аксарай Стамбул». Шамсиддин, который покинул отель 27 февраля, вернулся в Российскую Федерацию из аэропорта Стамбула 2 марта, — говорится в публикации.

Второй подозреваемый Рачабализода Саидакрами Муродали жил в том же отеле с 5 января. Он покинул номер 21 февраля, а 2 марта вылетел в Москву вместе с Шамсиддином. При этом издание отметило, что остается загадкой, чем именно занимались указанные лица. Оба покинули страну и въехали туда без проблем, так как в их отношении не было каких-либо запросов.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни, обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле». Мужчины заключены под стражу на месяц и 28 суток, до 22 мая 2024 года. Фаридуни исполнилось 25 лет, судимостей он раньше не имел, женат, есть один ребенок. Файзову 19 лет, холост, детей нет.