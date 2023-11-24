Раскрыта тактика США и ФРГ по склонению Зеленского к переговорам Bild: США и ФРГ склоняют Зеленского к переговорам ограниченными поставками

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Власти США и Германии склоняют президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, пишет Bild со ссылкой на источники. По данным издания, лидеры используют для этого ограниченные поставки оружия, которых Киеву хватит только на удержание фронта.

Как пояснил собеседник издания из правительственных кругов ФРГ, нынешняя цель западных союзников — поставить Киев в «стратегически выгодную переговорную позицию», после этого страна должна вести переговоры с Москвой. Отмечается, что Белый дом контролирует весь процесс.

При этом газета подчеркивает, что Вашингтон и Берлин не намерены напрямую давить на Зеленского, вместо этого они хотят снабжать Киев вооружением, которого будет недостаточно для наступательных действий.

Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без всяких подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы, — сказал источник.

Ранее экономист Филипп Пилкингтон высказал мнение, что Россия может не согласиться на переговоры с Украиной из-за своего продвижения на ключевых стратегических направлениях. По его словам, военная помощь Киеву со стороны Запада истощается, в то время как Москва имеет возможность быстро переоборудовать свои промышленные базы для производства снарядов.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на территории Украины. По его словам, на Москву не следует оказывать давление, а если давить — то на тех, кто отказывался от диалога.