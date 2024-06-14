Раскрыт сигнал, зашифрованный в мирном предложении Путина по Украине Эксперт Степанян: предлагая мир, РФ дает Украине шанс сберечь государственность

Фото: kremlin.ru/Валерий Шарифулин, ТАСС

Президент России Владимир Путин

Мирное предложение, которое президент РФ Владимир Путин озвучил накануне конференции по Украине в Швейцарии, дает четкий сигнал Киеву и Западу, сказал NEWS.ru доцент кафедры истории России Государственного университета просвещения Араик Степанян. По его мнению, таким образом Москва в очередной раз протягивает Украине руку.

Россия демонстрирует свое миролюбие, опровергая тем самым утверждения Запада, что мы не хотим мира. Она дает западным странам возможность надавить на Украину, чтобы та приняла условия РФ и сохранила свою государственность. Конечно, с нелегитимным президентом Украины невозможно вести переговоры, но там есть парламент, есть спикер парламента, — пояснил он.

По словам Степаняна, если предложение будет отвергнуто, Россия продолжит добиваться успехов на поле боя. Поэтому в следующий раз условия мира окажутся для Киева менее выгодными, подчеркнул он.

Наше войско продвигается вперед, и каждый раз Россия предлагает мир. Если Украина отказывается, РФ идет вперед. И пойдет до тех пор, пока дальнобойные оружия не перестанут достигать территории Российской Федерации. Поэтому чем больше украинцы будут бить дальнобойным оружием по нам, тем дальше будут двигаться войска, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, — добавил эксперт.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД России заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. По словам Путина, Москве для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.