Путина попросили вступиться за задержанных на Шри-Ланке россиян

https://static.news.ru/photo/578f384c-e6bc-11ea-8902-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросил главу государства обсудить с властями Шри-Ланки дело учёных, задержанных в островном государстве за незаконный сбор насекомых.

Письмо правозащитника оказалось в распоряжении РБК. Мельников пишет, что к нему обратились учёные Александр Игнатенко, Николай Килафян и их знакомый Артём Рябов. Они пожаловались на необоснованное задержание на Шри-Ланке, уголовное преследование и нарушение прав человека.

Правозащитник призвал Путина провести переговоры с президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой и способствовать прекращению преследования россиян «в связи с необходимостью защиты международного престижа Российской Федерации». В документе указывается, что при задержании, предъявлении обвинений и судопроизводстве были допущены многочисленные нарушения законов Шри-Ланки и международных соглашений по правам человека. В частности, при обыске не было понятых и не составлялись протоколы, а во время предъявления обвинений задержанным не предоставили переводчика и адвоката, а также не обеспечили связь с консульством.

Мельников сообщил, что здоровье Игнатенко подорвало содержание в одной камере с десятками других заключённых. Правозащитник настаивает, что существует реальная угроза жизни молодого учёного.

Игнатенко работает в зоопарке Ростова-на-Дону. В мае его с двумя друзьями задержали на Шри-Ланке и обвинили в нанесении вреда окружающей среде. Сам россиянин уверяет, что причиной задержания стали найденные в его карманах мёртвые жуки. В номере отеля Игнатенко обнаружили ещё несколько мёртвых насекомых, которых зоолог собирал вдоль тропинок в саду, намереваясь сделать фотографии, по его словам. Игнатенко заявил, что позже собирался вернуть жуков туда, где их нашёл.

Учёного обязали выплатить штраф в 3 млн рублей. В случае неуплаты ему грозит до 40 лет тюрьмы.

Как передавал NEWS.ru, Игнатенко сразу попал в больницу после решения суда Шри-Ланки о его аресте. У учёного прямо в ходе заседания началось кровотечение и ему вызвали скорую помощь.