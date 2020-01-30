Российско-израильские связи сейчас прочнее и лучше, чем когда бы то ни было. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, побывавший в Москве с очередным рабочим визитом. Отношения между двумя странами действительно носят особый характер, и недавние события, в частности, освобождение Наамы Иссахар, в очередной раз это доказывают.

В Россию Нетаньяху прибыл из Вашингтона, где обсуждал с американским президентом «сделку века», которую тот на днях предложил израильтянам и палестинцам. Представители Палестины уже в категорической форме отвергли озвученные лидером США условия. Очевидно, Нетаньяху по горячим следам решил попробовать заручиться поддержкой Москвы, у которой налажены контакты с руководителями палестинских фракций.

Российская сторона, в свою очередь, подкрепила собственные переговорные позиции, освободив накануне визита Нааму Иссахар — израильтянку, приговорённую в октябре прошлого года к 7,5 годам колонии. Нетаньяху, принимавший активное участие в судьбе осуждённой, особо отметил роль Путина в этом деле, поблагодарив президента от лица всех граждан Израиля.

Все наши визиты и встречи, которые были ранее, и этот визит символизируют ещё большее укрепление наших отношений, — также подчеркнул премьер в начале встречи в Кремле.

Впрочем, несмотря на оптимизм израильского лидера, ему вряд ли стоит надеяться, что РФ поддержит «сделку века», считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Как напомнил он в разговоре с NEWS.ru, в Москве американское предложение мало кому понравилось.

Реакция РФ на предложенный Вашингтоном план отражает специфику российско-израильских отношений. Понятно, что Трамп хотел бы отойти от формата «Ближневосточного квартета» (Евросоюз, Россия, США и ООН), занимающегося урегулированием конфликта Израиля и Палестины, и взять на себя роль главного миротворца. Москву это не устраивает. Тем не менее, реакция нашей дипломатии была весьма сдержанной. Нетаньяху будет пытаться добиться от Путина давления на палестинцев, чтобы те поменяли своё отношение к «сделке века». Отношения с Израилем сложные, достаточно разнообразные, есть и общность в позициях по ряду вопросов, и серьёзные расхождения. Они касаются, в первую очередь, отношения к Ирану, а также решения палестинского вопроса. И не стоит забывать, что Нетаньяху, хотя его уже и можно назвать «вечным премьером», всё-таки представляет правые силы своей страны и вряд ли может претендовать на отражение взглядов всех израильтян. Андрей Кортунов гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД)

В то же время, для России Израиль остаётся одним из ключевых партнёров в технологической и в экономической сферах, подчёркивает аналитик. Еврейское государство не поддержало антироссийские санкции после присоединения Крыма, поэтому сейчас является для Москвы своеобразным «окном» на Запад, например, в плане получения новых технологий.

Важно и сотрудничество двух стран на сирийском направлении. Отношения ухудшились после того, как в сентябре 2018-го российский самолёт Ил-20 был сбит силами ПВО Сирии. По оценке Министерства обороны РФ, это произошло из-за провокационных действий израильских ВВС. Однако кризис удалось быстро преодолеть — как считают наблюдатели, во многом благодаря именно личным контактам Путина и Нетаньяху. Доверительные отношения между двумя лидерами играют важную роль, и израильские власти это грамотно используют, подчёркивает Кортунов.

Но говорить, что межгосударственные связи держатся лишь на личной симпатии, нельзя, — в то же время отмечает он. — Есть объективные процессы, и даже вдруг Нетаньяху уйдёт в результате назначенных на март выборов, отношения вряд ли принципиально изменятся.

Израильский премьер пытается использовать связи с Путиным для решения не только внешнеполитических, но и внутригосударственных задач. Достаточно вспомнить, как в ходе летом прошлого года в Израиле на здании штаб-квартиры партии «Ликуд» появились баннеры с изображениями российского, американского и индийского лидеров. Нетаньяху старается сыграть на уникальности своих личных контактов как с Путиным, так и с Трампом, и нынешний визит в Москву можно рассматривать как часть предвыборной кампании, заключает эксперт.