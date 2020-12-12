Алиев: если бы не усилия Путина, ситуация в Карабахе была бы иной

https://static.news.ru/photo/eb2edcf2-3d2d-11eb-b005-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Значение Минской группы (МГ) ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе всё больше снижается. Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с сопредседателями МГ от США и Франции, ноябрьское заявление о прекращении огня стало возможным лишь благодаря активной роли Москвы и президента РФ Владимира Путина в частности.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха, несмотря на то что международное сообщество признаёт регион оккупированными Арменией территориями, всё больше замыкается на Россию. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со Стефаном Висконти и Эндрю Шаффером — представителями Франции и США, входящими в Минскую группу ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта, — заявил, что достигнутое в ноябре решение стало возможно лишь благодаря участию Москвы.

Они (армянская сторона — NEWS.ru) никогда не подписали бы это добровольно. Мы заставили их, не Минская группа! Мы и президент Путин. Это — реальность. Если бы не вмешательство и усилия президента Путина, сегодня, вероятно, ситуация была бы иной, — подчеркнул азербайджанский лидер.

Действительно, в ходе осеннего вооружённого обострения, которое в Баку уже назвали Отечественной войной, ни США, ни Франция, являющиеся наряду с Россией сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, себя ярко не проявили. Хотя и Париж, и Вашингтон принимали азербайджанских и армянских политиков, влияния на деэскалацию это фактически не оказало: итоговые договорённости между Ереваном и Баку удалось согласовать лишь при непосредственном участии Москвы.

Подобная ситуация вновь обостряет уже давно ставший критичным вопрос о роли Минской группы и целесообразности её дальнейшего существования. С одной стороны, она действительно выступает медиатором в карабахском конфликте. С другой, как показали недавние события, единственным заинтересованным в деэскалации участником МГ остаётся лишь Россия: для США и Франции Нагорный Карабах всё ещё остаётся периферией внешнеполитических интересов, на которую там обращают внимание лишь в случае необходимости мобилизации электората — в первую очередь, армянского: его влияние сильно как на американской, так и на французской территориях.

Как ранее писал NEWS.ru, в Баку масштабно отмечают победу в недавнем вооружённом противостоянии. В азербайджанской столице прошёл торжественный парад, кроме того, руководство республики учредило несколько памятных дат, связанных с боевыми действиями.

