Путин станет главой российской делегации на 75-й сессии Генассамблеи ООН

https://static.news.ru/photo/909fc53a-f205-11ea-8951-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/Global Look Press

Президент России Владимир Путин возглавит делегацию РФ, которая примет участие в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН. Российский лидер выступит на мероприятии по видеосвязи.

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано 8 сентября на официальном портале правовой информации. После выступления Путина и его помощника Юрия Ушакова руководство делегацией отойдёт министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что Путин будет говорить о беспрецедентном вызове, который бросила миру пандемия коронавируса и о «многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила».

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова рассказала, что участники Генеральной ассамблеи ООН на 75-й сессии коснутся вопросов Крыма и Донбасса, передавал NEWS.ru. Дипломат уточнила, что включение этих тем в повестку сессии поддержала 81 страна, против выступили 17.

Юбилейная сессия Генассамблеи ООН откроется во вторник, 15 сентября.