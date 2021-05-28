Лукашенко привёз Путину документы, проясняющие историю с Ryanair

https://static.news.ru/photo/f7c1893c-44da-4518-a2b7-e16d79bec2d9_660.jpg Фото: Jean-Luc FlÃ©Mal/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко прокомментировал инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair и сравнил реакцию на него с экстренной посадкой борта президента Боливии. При этом белорусский лидер заявил российскому коллеге, что привёз ему некоторые документы, имеющие отношение к инциденту в минском аэропорту. Они должны прояснить эту историю. Об этом пишет РИА Новости.

В связи с этой ситуацией российский лидер вспомнил ситуацию с боливийским президентом.

Самолёт президента Боливии в своё время посадили. Президента вывели из самолёта, и ничего, тишина, — заметил Путин.

Лукашенко согласился с такой аналогией своего коллеги.

Экономика в России растёт. Естественно, привязанная к России наша экономика нормально двигается. Ну, всегда есть желающие подкинуть нам проблем. Я, пользуясь таким доверительным отношением с вами, захватил некоторые документы, покажу вам. Чтобы вы понимали, что происходит. Чтобы вы понимали, что это за люди, — подчеркнул Лукашенко.

23 мая лайнер Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска. Причиной вынужденной посадки стала информация о якобы находящейся бомбе на борту. Одним из пассажиров, летевших данным рейсом, был основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После приземления борта Протасевича задержали. Его девушка также арестована.

Ранее замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин говорил, что президентам на встрече предстоит выработать общую позицию по ситуации вокруг самолёта авиакомпании Ryanair.