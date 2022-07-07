Путин: Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы заявил, что «мы всерьез-то еще ничего не начинали» на Украине. По его словам, которые приводит РИА Новости, западные страны должны были понять, что проиграли с самого начала российской спецоперации.

Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя, ну, что тут сказать, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет <...> Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали, — сказал Путин.

Он добавил, что коллективный Запад во главе с США на протяжении десятилетий ведет себя агрессивно.

Наши предложения о создании системы равной безопасности в Европе отвергнуты, инициативы о совместной работе по проблеме противоракетной обороны отклонены, предупреждения о неприемлемости расширения НАТО, особенно за счет бывших республик СССР, проигнорированы, — заявил Путин.

Президент добавил, что войну в Донбассе развязал коллективный Запад, поддержав антиконституционный вооруженный переворот на Украине в 2014 году, а потом поощряя геноцид людей Донбасса.

Ранее стало известно, что на 6 июля назначено последнее пленарное заседание весенней сессии. Для лидера ЛДПР Леонида Слуцкого встреча подобного плана станет первой с того момента, как он был назначен на пост руководителя фракции в Госдуме. Сам политик сообщал, что хочет обсудить с президентом тему сохранения русского языка.