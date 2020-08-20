Путин провёл международный разговор для обсуждения ситуации в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/916ad6ec-e2e9-11ea-9087-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Очередной международный телефонный разговор провёл президент России Владимир Путин. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обсуждалась ситуация в Белоруссии.

Сейчас вот у президента закончится уже скоро международный телефонный разговор по белорусским делам, — цитирует Пескова ТАСС.

Он отметил, что Кремль своевременно расскажет о деталях состоявшегося разговора.

В свою очередь пресс-служба Евросовета сообщила, что глава совета Шарль Мишель провёл телефонные переговоры с Путиным по итогам экстренного саммита ЕС по Белоруссии, состоявшегося 19 августа.

В своём Twitter Мишель написал, что 27 стран Евросоюза выразили солидарность с народом Белоруссии, который желает самостоятельно определить своё будущее. Об этом он и сообщили Путину.

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала лидеров стран Европы не признавать результаты президентских выборов в республике. Она считает, что голосование было сфальсифицированным. В новом видео Тихановская на английском языке обратилась к лидерам ЕС, писал NEWS.ru.