Путин провёл телефонный разговор с президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с коллегой из Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
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Кроме того, оба лидера обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. При этом был подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-киргизского сотрудничества в различных сферах и, в частности, по борьбе с пандемией COVID-2019.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе киргизской стороны.
Как писал NEWS.ru, Жээнбеков прибыл в Москву, но не принял участия в параде Победы в Москве из-за того, что у двоих членов делегации Киргизии подтвердился COVID-19.
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