Путин провёл телефонный разговор с президентом Киргизии

https://static.news.ru/photo/9623c73a-b7d7-11ea-ab18-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков (архивное фото) Фото: president.kg

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с коллегой из Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Как сообщается на сайте главы российского государства, Путин поблагодарил Жээнбекова за визит в Москву на торжественные мероприятия в ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне и за участие военнослужащих из Киргизии в параде на Красной площади.

Кроме того, оба лидера обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. При этом был подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-киргизского сотрудничества в различных сферах и, в частности, по борьбе с пандемией COVID-2019.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе киргизской стороны.

Как писал NEWS.ru, Жээнбеков прибыл в Москву, но не принял участия в параде Победы в Москве из-за того, что у двоих членов делегации Киргизии подтвердился COVID-19.