Путин подарил сирийской девочке игрушки

Сирийская девятилетняя девочка Иман Али, обратившаяся к президенту России Владимиру Путину, получила подарки и письмо от главы российского государства. Об этом сообщает ТАСС.

Девочка отправила Путину рисунок и небольшое письмо со словами благодарности главе российского государства. В ответ она получила игрушечного голубя, большого плюшевого медведя и куклу. Письмо зачитал заместитель начальника Генерального штаба Минобороны РФ Александр Чайко.

Меня очень тронули ваши слова благодарности и уважения. Искренность этих строк показывает, что каждый ребёнок мечтает о ясном небе и простом человеческом счастье в родном доме, — цитирует документ агентство.

Путин также выразил уверенность, что благодаря таким талантливым и целеустремлённым детям с добрым сердцем и открытой душой сирийское государство ждёт светлое будущее. При этом советник-посланник России в Сирии Эльдар Курбанов похвалил дипломатические способности Али и посулил ей карьеру на этом поприще.

Ранее семилетний мальчик из Бишкека Рустам Ташматов написал Путину письмо с просьбой исполнить в Новый год его мечту — стать акционером «Газпрома». В ответ он получил портрет президента России с автографом.