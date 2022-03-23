Путин намерен посетить саммит G20 в Индонезии

Президент России Владимир Путин намеревается посетить саммит G20, который состоится в этом году в Индонезии. Об этом заявила российский посол в Джакарте Людмила Воробьёва, комментируя информацию о возможности исключения РФ из G20. Её слова приводит Reuters.

Россию пытаются исключить из многих организаций. Реакция Запада абсолютно ненормальна, — заявила Воробьёва.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом изучает с союзниками возможность исключения России из «Большой двадцатки». Он отметил, что Москва теперь не может как раньше вести бизнес в международных институтах и в международном сообществе. Он уточнил, что США намерены проконсультироваться с союзниками и партнёрами в этих институтах, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления.

В середине марта глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что возможность замены России в Группе двадцати (G20) рассматривается. При этом он отметил, что ещё слишком рано для принятия окончательной позиции по этому вопросу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, считает, что комментировать гипотетические заявления о потенциальном исключении России из «Большой двадцатки» (G20) нецелесообразно и бессмысленно.