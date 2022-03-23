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Путин намерен посетить саммит G20 в Индонезии

09:43, 23 марта 2022
Путин намерен посетить саммит G20 в Индонезии Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин намеревается посетить саммит G20, который состоится в этом году в Индонезии. Об этом заявила российский посол в Джакарте Людмила Воробьёва, комментируя информацию о возможности исключения РФ из G20. Её слова приводит Reuters.

Россию пытаются исключить из многих организаций. Реакция Запада абсолютно ненормальна, заявила Воробьёва.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом изучает с союзниками возможность исключения России из «Большой двадцатки». Он отметил, что Москва теперь не может как раньше вести бизнес в международных институтах и в международном сообществе. Он уточнил, что США намерены проконсультироваться с союзниками и партнёрами в этих институтах, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления.

В середине марта глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что возможность замены России в Группе двадцати (G20) рассматривается. При этом он отметил, что ещё слишком рано для принятия окончательной позиции по этому вопросу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, считает, что комментировать гипотетические заявления о потенциальном исключении России из «Большой двадцатки» (G20) нецелесообразно и бессмысленно.

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