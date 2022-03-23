Путин: коллективный Запад подвёл черту под надёжностью своих валют

Западные страны приняли нелегитимные санкции по заморозке активов России, тем самым, перечеркнув доверие к их собственным валютам, заявил Владимир Путин. По словам президента, Соединённые Штаты и Евросоюз объявили «настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией», пишет РИА Новости.

За последние несколько недель, как вы знаете, рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов. И вот этот коллективный запад фактически подвел черту под надежностью своих валют, об этом тоже мы уже говорили, перечеркнул доверие к этим валютам. И Соединенные Штаты Америки, и ЕС объявили, в принципе, настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией, — заявил Путин.

15 марта стало известно, что ЕС ввёл в действие четвёртый пакет перcональных и экономических санкций из-за ситуации на Украине. Под ограничения попали бизнесмены, в том числе Роман Абрамович, а также глава Первого канaла Константин Эрнст.

Также в рамках пакета санкций ЕС зaпретил экспорт в Россию автомобилей дорожe €50 тысяч (около 6 млн рублей), а также целого ряда предметов роскоши. Помимо этого, ЕС вводит ограничения на торговлю с Россией железом и сталью.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС согласовали новые санкции против России и новый чёрный список. Они договорились об отключении от SWIFT ряда российских банков, однако сделать это в полном объёме не получится, потому что экономика РФ связана с экономиками других стран.