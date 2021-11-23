Путин изложил позицию России по урегулированию палестинской проблемы

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом заявил, что позиция российской стороны по урегулированию палестинской проблемы остаётся неизменной. По его словам, этот вопрос должен решаться в соответствии с подходами Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН). Об этом сообщает РИА Новости.

Палестинская проблема должна решаться в соответствии с ранее принятыми решениями на уровне Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. На справедливой основе, которая учитывает интересы всех людей, которые проживают, — подчеркнул Путин.

Президент РФ отметил, что лидерам стран необходимо регулярно встречаться и поддерживать отношения.

Очень важно обмениваться текущей актуальной ситуацией по тому, как складывается обстановка на Ближнем Востоке в целом и на палестинском треке в частности, — подчеркнул президент России.

Путин также призвал как можно быстрее выстроить работу межправкомиссии России и Палестины, которая была приостановлена на фоне пандемии коронавируса. Он добавил, что пандемия вносит свой вклад в обстановку на Ближнем Востоке. По его словам, Россия предпринимает усилия, чтобы поддержать Палестину с борьбе с коронавирусом.

Эскалация конфликта между Израилем и палестинскими территориями, признанная крупнейшей за последние годы, произошла вечером 10 мая текущего года. Стороны начали обмениваться ракетными ударами. Известно, что Израиль потерял пять человек, в том числе погиб один ребёнок, более 200 человек получили ранения. С палестинской стороны пострадали около 30 человек, среди которых девять детей.

Ранее израильская армия развернула систему распознавания лиц для отслеживания палестинцев в городе Хеврон. Военные приняли подобные меры, чтобы понять уровень опасности палестинца для окружающих.