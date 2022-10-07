Путин и Зеленский согласились приехать на саммит G20 Посол Индонезии в ОАЭ Багис: Путин и Зеленский согласились приехать на саммит G20

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Российский президент Владимир Путин наряду с его украинским коллегой Владимиром Зеленским согласился приехать на саммит G20, который пройдет в ноябре в Индонезии, сообщает The National со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса. Если оба лидера приедут на мероприятие на Бали, это событие станет их первым появлением на одной площадке с момента начала конфликта на Украине.

Оба согласились (присутствовать. — NEWS.ru). Ситуация непростая. Мы решаем, в каких отелях их разместить — в один Путина и в другой — Зеленского, — отметил Багис.

Посол добавил, что Индонезия отличается от других стран: там «царит спокойствие».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на заявление Багиса, сказав, что Россия примет участие в саммите «Большой двадцатки» на Бали. Тем не менее, как отметил представитель Кремля, формат участия РФ будет определен позже, сообщает РИА Новости.

Россия будет участвовать, но формат по-прежнему не определен, — подчеркнул Песков.

В свою очередь пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию о решении украинского главы посетить саммит G20. По его словам, окончательное решение еще не принято.

Мероприятие на Бали пройдет с 15 по 16 ноября.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет проводить никаких мирных переговоров с Россией до тех пор, пока президентом является Путин. При этом он подчеркнул, что если власть в России сменится, то он готов вести диалог с государством.