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Путин и Макрон «серьёзно и откровенно» обсудили спецоперацию на Украине

Путин привёл Макрону «исчерпывающие» разъяснения причин по российской спецоперации на Украине
23:50, 24 февраля 2022
Путин и Макрон «серьёзно и откровенно» обсудили спецоперацию на Украине Фото: kremlin.ru
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине, говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин «исчерпывающе» разъяснил причины российской спецоперации на Украине.

В ходе организованного по инициативе французской стороны телефонного разговора Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном состоялся «серьёзный и откровенный» обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин привёл Макрону «исчерпывающие» разъяснения причин и обстоятельств, которые объясняют российскую спецоперацию на Украине.

Стороны условились оставаться в контакте.

Президент России Владимир Путин ранее выступил c обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы Росcии не входит.

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