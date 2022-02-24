Путин и Макрон «серьёзно и откровенно» обсудили спецоперацию на Украине

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Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, комментируя заявления президента CША Джо Байдена о санкциях в отношении российской космической отрасли, посоветовал проверять на болезнь Альцгeймера тех, кто генерирует такие ограничения. Об этом глава госкорпорации написал в своём Telegram-канале, добавив, что прекращение сотрудничества CША и РФ по космосу может грозить неконтролируемым сходом МКС с орбиты.

Господа, вы, когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. На всякий случай. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову. Причём не только...