Путин и Макрон «серьёзно и откровенно» обсудили спецоперацию на Украине
Путин привёл Макрону «исчерпывающие» разъяснения причин по российской спецоперации на Украине
Михаил Родионов
Михаил Родионов
23:50, 24 февраля 2022
Фото: kremlin.ru
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине, говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин «исчерпывающе» разъяснил причины российской спецоперации на Украине.
В ходе организованного по инициативе французской стороны телефонного разговора Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном состоялся «серьёзный и откровенный» обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин привёл Макрону «исчерпывающие» разъяснения причин и обстоятельств, которые объясняют российскую спецоперацию на Украине.
Стороны условились оставаться в контакте.
Президент России Владимир Путин ранее выступил c обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы Росcии не входит.