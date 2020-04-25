25 апреля 1945 года на реке Эльбе произошла историческая встреча советской и американской армий во время Великой Отечественной войны. Там находились части и подразделения 69-й пехотной дивизии первой американской армии и 58-й стрелковой дивизии, которая входила в состав войск первого Украинского фронта. Последним командовал маршал Иван Конев. Как проходило историческое событие на пути к Победе недалеко от города Торгау — в галерее NEWS.ru.
Также можно посмотреть фотогалерею NEWS.ru к 75-й годовщине начала Берлинской наступательной операции.
Советские воины встречают американских солдат на восточном берегу Эльбы в Крейнице.
ТАСС
Встреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау.
Георгий Хомзор/РИА Новости
Пехотинцы 1-й армии США приветствуют бойцов Красной Армии.
AP/ТАСС
Лейтенант Уильям Робинсон и лейтенант Александр Сильвашко
Pfc. William E. Poulson - U.S. National Archives and Records Administration/Public Domain/commons.wikimedia.org
Public Domain/commons.wikimedia.org
Встреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау.
Георгий Хомзор/РИА Новости
Встреча на Эльбе советских казаков с бойцами английской армии.
Аркадий Шайхет/РИА Новости
Советские и американские солдаты в городе Торгау (Германия), 25 апреля 1945 года.Фото из личного архива Джека Коннона.
РИА Новости
Встреча американских и советских солдат 25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау.
Аркадий Шайхет/РИА Новости
Встреча генерал-лейтенанта Красной армии Николая Осликовского (командир 3-го кавалерийского корпуса) с американским генерал-лейтенантом Гиллем (командир 13-го армейского корпуса США) на берегах Эльбы вблизи города Торгау.
Аркадий Шайхет/РИА Новости
Добавьте наши новости в избранные источники