Пушков указал на ошибку Зеленского в отношениях с Турцией

https://static.news.ru/photo/530ab2fe-11d4-11eb-9aac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский допускает ошибку, надеясь на стратегическое партнёрство с Турцией. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

В своём Telegram-канале Пушков отметил , что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не рассматривает Украину как особенного партнёра.

Для Эрдогана Украина — лишь ещё одна карта в его региональном покере и сложной системе отношений с Европой, США и Россией. Эрдоган будет «включать» партнёрство, когда ему выгодно, и забывать о нём, когда в нём нет необходимости, — считает Пушков.

Сенатор также выразил уверенность, что Турция не станет содействовать Украине с возвращением Крыма. В 2014 году, напомним, Крым вошёл в состав Российской Федерации по итогам референдума. Украинская сторона, однако, это не признаёт и периодически декларирует намерения вернуть полуостров. Но, по мнению Пушкова, Эрдоган является реалистом в политике и знает, что это невозможно, а потому не будет помогать в этом Зеленскому.

Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с Зеленским заявил о поддержке территориальной целостности Украины и о том, что Турция «не признаёт аннексию Крыма». Как сообщал NEWS.ru, на это заявление отреагировал постоянный представитель полуострова при президенте РФ Георгий Мурадов. Он заметил, что подобная позиция лишает Турцию любых политических ориентиров в Крыму, которые могли бы быть для неё перспективными.