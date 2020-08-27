Пушков раскрыл планы Польши на Белоруссию

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Польша намерена втянуть Белоруссию в зону своего влияния. По его словам, для Варшавы это является стратегической задачей.
Политик подчеркнул, что деньги на её практическое выполнение властями Польши уже выделены, усиливается инфраструктура влияния в Белоруссии. Об этом сенатор
Пушков не уверен, что дипломатический протест белорусского МИД, который выражен из-за вмешательства Варшавы в дела страны, будет иметь эффект.
Дипломатическими протестами политику Варшавы не изменишь, — считает российский сенатор.
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https://t.co/MBfcD40sxR August 27, 2020
Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Пушков критично отнёсся к высказыванию о возможном вхождении Белоруссии в состав России. Сенатор считает, что это может развернуть протесты в ненужное для Москвы русло. Пушков уверен, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не пойдёт на данный шаг, так как это противоречит его взглядам, о которых Лукашенко не раз говорил.
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