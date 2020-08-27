Пушков раскрыл планы Польши на Белоруссию

https://static.news.ru/photo/ed493d56-25f1-11ea-b0d9-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: council.gov.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Польша намерена втянуть Белоруссию в зону своего влияния. По его словам, для Варшавы это является стратегической задачей.

Политик подчеркнул, что деньги на её практическое выполнение властями Польши уже выделены, усиливается инфраструктура влияния в Белоруссии. Об этом сенатор написал в своём Twitter.

Пушков не уверен, что дипломатический протест белорусского МИД, который выражен из-за вмешательства Варшавы в дела страны, будет иметь эффект.

Дипломатическими протестами политику Варшавы не изменишь, — считает российский сенатор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Пушков критично отнёсся к высказыванию о возможном вхождении Белоруссии в состав России. Сенатор считает, что это может развернуть протесты в ненужное для Москвы русло. Пушков уверен, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не пойдёт на данный шаг, так как это противоречит его взглядам, о которых Лукашенко не раз говорил.