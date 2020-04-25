Пушков объяснил появление сообщений о смерти Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/f9beb49c-8782-11ea-a738-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения СМИ о болезни и возможной смерти лидера КНДР Ким Чен Ына. Свою точку зрения он изложил в Twitter. Пушков подчеркнул, что Северная Корея стала для США «своего рода гарантом стабильности» в регионе.

Ким — партнёр Трампа по переговорам. Отсюда — и большое внимание, — считает политик.

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Некоторые японские СМИ утверждают, что глава Северной Кореи перенёс операцию на сердце, и есть даже предположения, что Ким находится в «вегетативном состоянии». New York Post со ссылкой на собственный источник в гонконгском ТВ утверждает, что лидер КНДР «вероятно, умер».

Ранее NEWS.ru сообщал, что государственное радио КНДР утром 26 апреля рассказало об активной деятельности Кима. В сообщении говорилось, что глава республики «передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён».