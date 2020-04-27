Пушков объяснил, почему Зеленский не вернёт Донбасс

https://static.news.ru/photo/ef9b12d0-8809-11ea-bcf0-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении и людей, и территории Донбасса.
Зеленский в своём политспектакле обещает вернуть Донбасс в лоно Украины, но этого можно не опасаться. Он этого сделать не способен, — написал сенатор в своём Twitter.
Он пояснил, что украинские власти не готовы к обсуждению особого статуса региона. Это может означать только желание Зеленского заморозить конфликт. Пушков назвал действия Киева по разрешению конфликта политическим спектаклем под названием «Прощание с Донбассом».
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил: на территории страны 9 мая не будет отмечаться День Победы. Эту позицию раскритиковал сенатор Алексей Пушков. Его поразила реплика украинского министра о готовности «через 75 лет после войны» простить врагов. Пушков отметил, что современную Германию никто ни в чём не обвиняет, однако гитлеровский Третий рейх простить нельзя.