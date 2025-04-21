Пушков обратился к генсеку НАТО по поводу Украины Пушков призвал генсека НАТО прислушаться к Келлогу о членстве Украины в Альянсе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале призвал генсека НАТО Марка Рютте прислушаться к словам спецпредставителя президента США Кита Келлога о невозможности вступления Украины в Альянс. Речь идет о высказывании, которое Келлог сделал во время визита в Одессу.

Рютте надо ознакомиться с этим заявлением и перестать уже валять дурака, — подчеркнул Пушков.

Ранее Кит Келлог в эфире телеканала Fox News заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность принятия Украины в состав НАТО. По его словам, этот вопрос не обсуждается и не является актуальным в повестке.

Он подчеркнул, что тема присоединения Украины к НАТО вызывала противоречия в американской администрации с 2000-х годов. Еще тогда высокопоставленные дипломаты США предупреждали о рисках продвижения Альянса на восток. По словам Келлога, Вашингтон продолжает учитывать эти соображения.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что ни Вашингтон, ни ряд других стран НАТО не поддерживают возможное вступление Украины в Альянс. Политик охарактеризовал такой сценарий как «невероятно маловероятный». Однако называть конкретные причины он не стал.