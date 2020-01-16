https://static.news.ru/photo/1a851baa-3876-11ea-ab95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siegfried Kuttig/imageBROKER.com/Global Look Press

Стая птиц эму переселилась из дикой природы в небольшой австралийский город Наннап на западе страны. Они буквально захватили местность, разоряют сады и огороды, воруют еду и устраивают драки.

Жители требуют от властей защитить их от птиц. После того как местные власти предложили прогонять пернатых громкими криками и водой из шлангов, они были тут же обвинены зоозащитниками в поощрении жестокого обращения с животными, пишет Nine News.

В департаменте охраны дикой природы отметили, что не знают, уйдут ли эти крупные птицы когда-нибудь из города или нет. Для их птенцов, выросших здесь, это вообще единственный дом, который они знают.

С учётом того, что эму — птицы территориальные, идти им некуда, — отметили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru писал о массовой гибели сибирских птиц в Индии. По сведениям учёных, они гибнут из-за ударов током на линиях электропередачи.