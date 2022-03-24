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Проводник экспансии США: американист о роли Олбрайт в политике

Американист Рогулев об экс-госсекретаре США Олбрайт: сыграла роль проводника американской экспансии
13:06, 24 марта 2022
Проводник экспансии США: американист о роли Олбрайт в политике Мадлен Олбрайт Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press
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Бывший американский госсекретарь Мадлен Олбрайт сыграла весьма значительную роль в правительстве 42-го президента США Билла Клинтона и она была негативной для России, заявил NEWS.ru директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. По его словам, Олбрайт являлась инициатором расширения НАТО и выступала за то, чтобы США не обращали внимания на опасения РФ.

Именно она была инициатором более активной роли США в бывших советских республиках, не только в странах Восточного блока. Она в этом плане сыграла роль проводника американской экспансии, —  сказал Рогулев.

Американист добавил, что Олбрайт навсегда вошла в историю США, поскольку она была первой женщиной госсекретарём. Также Олбрайт была родом из Восточной Европы, что, по мнению Рогулева, могло сказаться на её негативном отношении к событиям в этом регионе.

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт умерла в возрасте 84 лет, об этом сообщила её семья. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. На посту госсекретаря Олбрайт была сторонницей жёсткого курса США в международных отношениях, выступала за усиление позиций США в НАТО, а также за всемирную защиту интересов страны, не останавливаясь перед применением военной силы.

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