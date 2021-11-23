Противники Зангезурского коридора заблокировали движение в метро Еревана

Протестующие против Зангезурского транспортного коридора, который может соединить Азербайджан с Нахичеванью, заблокировали движение в ереванском метрополитене, сообщает портал News.am. Митинги в стране проходят уже четвёртые сутки. Активисты хотят помешать подписанию документа о демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, которое, по их мнению, будет реализовано на трёхсторонней встрече лидеров России, Азербайджана и Армении.

Представители внепарламентской оппозиции на несколько минут заблокировали движение поездов на станции метро «Еритасардакан» по обоим направлениям.

Позже работа метрополитена была восстановлена, поезда отбывают и прибывают по расписанию.

Деятельность метрополитена была восстановлена в 08:41 минуту. Движение было остановлено всего на восемь минут, — сообщила пресс-секретарь метрополитена Татев Хачатрян.

Ранее сообщалось, что участники акции протеста на площади Республики в Ереване потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна не проводить онлайн-трансляцию, а выйти к ним. По словам лидера партии «Зартонк» Ара Зограбян, митинги, которые проходят в Ереване уже второй день, преследуют цель не допустить начала процесса демаркации и делимитации границы в ущерб армянским интересам, предоставления какого-либо коридора Азербайджану, а также заставить власть обеспечить передовую всем необходимым.

26 ноября в Сочи состоятся трёхсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Отмечается, что встреча приурочена к годовщине подписания трёхстороннего заявления о прекращении огня и военных действий в зоне карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.