«Прощай»: Алиев о деятельности Минской группы ОБСЕ Алиев заявил, что работа Минской группы ОБСЕ не дала никаких результатов

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Работа Минской группы ОБСЕ не дала никаких результатов, эта структура дисфункциональна и попытки возродить ее контрпродуктивны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Глобального Бакинского форума. По его словам, цель Баку заключается в подписании мирного договора и запуске мирного этапа развития в регионе Южного Кавказа.

Говоря о Минской группе ОБСЕ, могу сказать, что этот институт потерял свое значение. Нужно сказать «прощай!» этой контрпродуктивной группе, не «спасибо и прощай!», а просто «прощай!», так как ей пора на пенсию. Слухи о возрождении Минской группы вызывают наше противодействие, — сказал Алиев.

Азербайджанский лидер отметил, что Баку необходимо начать трехсторонний диалог с Ереваном и Тбилиси для налаживания мирной жизни в регионе с учетом вопроса трансграничных рек и транспортных хабов.

На прошедших в апреле переговорах со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном глава российского МИД Сергей Лавров не взялся предсказывать дальнейшую судьбу Минской группы ОБСЕ, потому что, как он отметил, французские и американские партнеры отказались быть ее частью вместе с Россией на фоне украинского кризиса. Причем Ереван привержен нормализации отношений с Баку путем посредничества тройки сопредседателей.