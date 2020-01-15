Польша стала врагом Москвы мгновенно. Случилось это, после того, как в 2014 году Варшава поддержала государственный переворот в Киеве и вооруженный конфликт в Донбассе.
Такое мнение
Ученый уточнила, что до 2014 года отношения двух стран были хорошими и, казалось, что старые споры забыты. Однако после событий на Украине польские патриоты резко стали сторонниками русофобии и украинофильства.
На международной арене Варшава выбрала для себя путь борьбы с Москвой, считает Разьны. По её мнению, это проявляется, в частности в позиции по газопроводу «Северный поток — 2» и в поддержке антироссийских санкций. Кроме того, Польша, подписавшая с Россией соглашение об охране мест памяти, сносит памятники красноармейцам, указала профессор.
Ранее NEWS.ru сообщал, что очередной виток пикировки российских и польских официальных лиц вызвало заявление представительницы пресс-службы мэрии Варшавы Магдалены Лань. Она рассказала о том, что городские власти не планируют проводить 17 января какие-либо памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения столицы Польши от фашистских захватчиков. Эти слова вызвали крайнее удивление в МИД РФ.
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