https://static.news.ru/photo/304eeaba-380d-11ea-b1c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша стала врагом Москвы мгновенно. Случилось это, после того, как в 2014 году Варшава поддержала государственный переворот в Киеве и вооруженный конфликт в Донбассе.

Такое мнение высказала профессор Ягеллонского университета Анна Разьны в статье, которая опубликована в издании Myśl Polska.

Ученый уточнила, что до 2014 года отношения двух стран были хорошими и, казалось, что старые споры забыты. Однако после событий на Украине польские патриоты резко стали сторонниками русофобии и украинофильства.

На международной арене Варшава выбрала для себя путь борьбы с Москвой, считает Разьны. По её мнению, это проявляется, в частности в позиции по газопроводу «Северный поток — 2» и в поддержке антироссийских санкций. Кроме того, Польша, подписавшая с Россией соглашение об охране мест памяти, сносит памятники красноармейцам, указала профессор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что очередной виток пикировки российских и польских официальных лиц вызвало заявление представительницы пресс-службы мэрии Варшавы Магдалены Лань. Она рассказала о том, что городские власти не планируют проводить 17 января какие-либо памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения столицы Польши от фашистских захватчиков. Эти слова вызвали крайнее удивление в МИД РФ.