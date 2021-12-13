«Продуманный и продвинутый»: Лукашенко о союзе Белоруссии и России

«Продуманный и продвинутый»: Лукашенко о союзе Белоруссии и РоссииЛукашенко заявил, что союз Белоруссии и России будет более мощным, чем Евросоюз
Союз Белоруссии и России будет более мощным, продуманным и продвинутым интеграционным объединением, чем Европейский союз. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, сообщает БелтТА.
Этот союз будет более продвинутым и более стабильным. Во-первых, потому, что мы учтём все ошибки Европейского союза, чтобы их не повторять. А положительный опыт, который полезен для нас, будем использовать. Во-вторых, мы ведь вышли из единого государства - из Советского Союза, многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не пригодится, — цитирует его агентство.