«Продуманный и продвинутый»: Лукашенко о союзе Белоруссии и России

Литва, заявляющая о необходимости отказаться от российского газа, продолжит покупать его в России, сообщил экономист Василий Колташов в разговоре с «Народными Новостями». По его мнению, Вильнюс не заинтересован в торговле с Москвой политически, но это выгодно с точки зрения экономики.

Одно дело политическая риторика и другое, когда диктуют экономические интересы, а они как раз-таки и состоят в том, чтобы иметь минимальные издержки, прежде всего в производстве и в других сферах....