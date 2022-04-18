«Проблем много»: Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

В центре сегодняшних переговоров находятся вопросы безопасности, в том числе и связанных с Карабахом, где остаётся много проблем, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский лидер подчеркнул частые контакты с армянской стороной.

Разумеется, в центре нашего внимания будут вопросы безопасности, в том числе и связанных с Карабахом. Проблем остаётся много, согласен с вами. Мы с вами постоянно в контакте. Каждую неделю или каждые 10 дней точно говорим по телефону, да и встречи регулярные, несмотря на пандемийный период, — сказал Путин.

Также президент России напомнил, что визит Пашиняна приурочен к 30-летию установления дипотношений между РФ и Арменией.

Запланировано подписание ряда документов. К довольно солидной базе, — добавил он.

По словам Путина, документная база создаёт хорошую возможность работать практически по всем направлениям.

В рамках двухдневного визита в Москву армянский премьер намерен также встретиться с главой кабмина Михаилом Мишустиным, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Кроме того, Пашинян планирует съездить в Нижний Новгород.