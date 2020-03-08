https://static.news.ru/photo/f68d11c6-611a-11ea-84cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lin Shanchuan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число жертв обрушения гостиницы в Китае возросло до семи человек. Здание использовалось для проживания людей, которых помещали на карантин из-за эпидемии коронавируса.

Инцидент произошёл на востоке страны, в провинции Фуцзянь, вечером 7 марта. По неизвестным причинам в городе Цюаньчжоу развалилось семиэтажное здание отеля. На первом этаже строения были расположены магазины и кафе. Под завалами, согласно официальным данным, оказался 71 человек.

К настоящему моменту спасателям удалось вытащить 43 человека, шесть из них оказались мертвы, ещё один пострадавший скончался в больнице. Такие данные привели на пресс-конференции представители власти города Цюаньчжоу.

На месте аварии продолжают работать спасатели. Под завалами остаются ещё 28 человек, писал NEWS.ru.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 106 тысяч человек. От болезни умерли 3,5 тысячи пациентов, выздороветь удалось почти 60 тысячам.