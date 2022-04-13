Президенты Польши и стран Балтии отправились в Киев на встречу с Зеленским

Президент Литвы Гитанас Науседа, лидер Польши Анджей Дуда, глава Эстонии Алар Карис и президент Латвии Эгилс Левитс отправились на Украину для встречи с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Об этом Науседа сообщил в Twitter. Стороны намерены обсудить военную поддержку Украины и санкции против России.

Направляемся в Киев с сильным посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет и свободу, — написал Науседа, прикрепив фотографию с лидерами Польши, Эстонии и Латвии на железнодорожном вокзале.

9 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с Зеленским. Он назвал Британию лидером в санкционном давлении на Россию, которое осуществляют западные страны из-за событий на Украине. Визит Джонсона в Киев до этого не анонсировался. В тот же день в Киев приехал канцлер Австрии Карл Нехаммер, он объявил новый пакет санкций против России.

За день до этого Украину посетили и встретились с Зеленским глава евродипломатии Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.