Президента Бразилии Болсонару готовят к новой операции

https://static.news.ru/photo/071bb478-ec23-11ea-8a43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Rizzi/Global Look Press

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который недавно переболел коронавирусом, в сентябре готовится лечь в больницу на операцию по удалению камня из почки.

Я почувствовал боль и поэтому прошёл медицинскую проверку. Но я в порядке. Это из-за возраста, — цитирует CNN Brazil Болсонару.

Он уточнил, что УЗИ показало, что камень по размеру чуть больше фасолины.

Проблемы со здоровьем у 65-летнего Болсонару начались ещё во время предвыборной кампании. Осенью 2018 года на него напал неизвестный и нанёс ножевое ранение в область живота. Президенту Бразилии сделали тогда четыре операции.

Как писал NEWS.ru, Мишель Болсонару излечилась от COVID-19. О заражении 38-летней первой леди Бразилии стало известно в конце июля. Это произошло вскоре после того, как коронавирус перенёс её супруг Жаир Болсонару. Как заверял глава государства, он чувствовал недомогание лишь в первые дни болезни, после чего начал принимать «Гидроксихлорохин». Уже 25 июля бразильский лидер объявил о своём выздоровлении.