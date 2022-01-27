Президент Турции запланировал посетить Украину 3 февраля

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган запланировал визит на Украину 3 февраля, об этом сообщили журналисту ТАСС в администрации турецкого президента. В этот день будет отмечаться 30-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Визит нашего президента на Украину ожидается 3 февраля, — отметили в администрации.

Президент Турции также заявил, что пригласил российского президента Владимира Путина в Турцию и теперь ждёт ответа от Кремля. Визит российского лидера, по всей вероятности, обусловлен недавним заявлением турецкого президента о том, что он пригласил российского и украинского президентов для урегулирования разногласий.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова к посредническим усилиям для урегулирования отношений между Россией и Украиной. По его словам, военные действия между двумя странами станут серьёзным ударом по стабильности для всего региона.