Президент Турции запланировал посетить Украину 3 февраля
Антон Соловьев
Антон Соловьев
18:20, 27 января 2022
Президент Турции Реджеп ЭрдоганФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган запланировал визит на Украину 3 февраля, об этом сообщили журналисту ТАСС в администрации турецкого президента. В этот день будет отмечаться 30-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя государствами.
Визит нашего президента на Украину ожидается 3 февраля, — отметили в администрации.
Президент Турции также заявил, что пригласил российского президента Владимира Путина в Турцию и теперь ждёт ответа от Кремля. Визит российского лидера, по всей вероятности, обусловлен недавним заявлением турецкого президента о том, что он пригласил российского и украинского президентов для урегулирования разногласий.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова к посредническим усилиям для урегулирования отношений между Россией и Украиной. По его словам, военные действия между двумя странами станут серьёзным ударом по стабильности для всего региона.