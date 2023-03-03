Президент Латвии рассмешил Зеленского словами о победе ВСУ

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Латвии Эгилс Левитс рассмешил украинского лидера Владимира Зеленского словами о необходимости восстановления территориальной целостности Украины после победы ВСУ. Видеозапись выступления лидеров была опубликована на официальной странице офиса президента Украины на YouТube. После этого заявления Зеленский посмотрел на своего коллегу и рассмеялся.

Я хотел бы подчеркнуть, что только Украина может диктовать условия, на которых будет подписано мирное соглашение. Длительный мир должен включать полную территориальную целостность Украины, — сказал Левитс.

В ходе встречи главы государств подписали декларацию о поддержке европейской и евроатлантической интеграции Украины. Перед этим Зеленский и Левитс возложили цветы к могилам солдат ВСУ во Львове.

Ранее командир подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» заявил, что украинское военное начальство дало ему срочный приказ отводить войска из Артемовска. Он отметил, что войска пробыли в городе 110 дней, после чего было принято решение об их отводе. Новое место дислокации «Птиц Мадьяра» он не назвал.