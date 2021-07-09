Президент Кубы призвал коммунистов выйти на улицы

Выходить на улицы и противостоять провокациям в случае возможных акций протеста призвал коммунистов страны президент Кубы Мигель Диас-Канель. Своё заявление он сделал в эфире государственного телевидения.
По словам президента, за подобными выступлениями могут стоять «контрреволюционные наёмники».
Мы не позволим никаким контрреволюционным наёмникам <...> спровоцировать дестабилизацию. Будет революционный ответ. Вот почему мы призываем всех коммунистов выйти на улицы, где будут происходить эти провокации, и решительно противостоять им, — заявил Диас-Канель, чьи слова приводит РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что более 150 российских туристов были изолированы на Кубе из-за положительных результатов ПЦР-тестов.