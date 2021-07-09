Президент Кубы призвал коммунистов выйти на улицы

Фото: cubanet.org

При подсчёте голосов на парламентских выборах в Молдавии существует риск их фальсификации. Об этом заявил председатель пропрезидентской партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Гросу, избирательная кампания была грязной, в день выборов покупались голоса, продолжается использование нечестных методик. Обращаюсь к тем, кто подсчитывает голоса на избирательных участках, будьте предельно внимательны, возможны фальсификации....