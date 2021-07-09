16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Президент Кубы призвал коммунистов выйти на улицы

00:11, 12 июля 2021
Фото: cubanet.org
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Выходить на улицы и противостоять провокациям в случае возможных акций протеста призвал коммунистов страны президент Кубы Мигель Диас-Канель. Своё заявление он сделал в эфире государственного телевидения.

По словам президента, за подобными выступлениями могут стоять «контрреволюционные наёмники».

Мы не позволим никаким контрреволюционным наёмникам <...> спровоцировать дестабилизацию. Будет революционный ответ. Вот почему мы призываем всех коммунистов выйти на улицы, где будут происходить эти провокации, и решительно противостоять им, — заявил Диас-Канель, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что более 150 российских туристов были изолированы на Кубе из-за положительных результатов ПЦР-тестов.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео