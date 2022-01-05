Токаев сместил Назарбаева с должности главы Совбеза

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности. На этом посту он сменил первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Токаев не намерен покидать столицу и пообещал действовать максимально жёстко в отношении протестующих, сообщает ТАСС. Также Токаев сказал, что в столкновениях погибли сотрудники правоохранительных органов.

Я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность — быть вместе с народом, — сказал он.

Он добавил, что обязан защищать граждан и обеспечивать их безопасность. Принятые меры по обеспечению безопасности, добавил Токаев, нацелены на благополучие жителей Казахстана, но, в свою очередь, пока недостаточны.

Также Токаев отметил высокую организованность протестующих. По его мнению, это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий митингующих, которые мотивированы финансово. Кроме того, Токаев назвал их заговорщиками.

Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жёстко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей. Это вопрос безопасности нашего государства, — сказал Токаев, выразив уверенность, что народ его поддержит.

Он добавил, что в скором времени выступит с предложениями по политической трансформации республики. Токаев отметил, что он остаётся «на прежней позиции последовательных реформ».

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры.