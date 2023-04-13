Президент Бразилии призвал отказаться от доллара Президент Бразилии Лула да Силва призвал отказаться от доллара в мировой торговле

Фото: IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Луис Инасиу Лула да Силва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время визита в Китай призвал развивающиеся страны отказаться от доллара, пишет Financial Times. Он призвал группу стран БРИКС (помимо Бразилии и Китая, в нее входят Россия, Индия и Южно-Африканская Республика) выбрать альтернативную валюту для использования в торговле.

Кто решил, что наши валюты слабы и не имеют ценности в других странах? Кто решил, что доллар стал главной валютой после отмены золотого стандарта? — заявил он.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что в Вашингтоне следят за попытками России и Китая совместно создать альтернативу использованию доллара в расчетах. Добиться такой цели им будет «чрезвычайно сложно», подчеркнула министр на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США.

В свою очередь эксперт в области геополитики Рено Жирар заявил, что отказ от доллара в мировых экономических отношениях представляет собой необратимый процесс. По мнению эксперта, это объясняется использованием Вашингтоном своей валюты в качестве средства давления на другие государства. В качестве примера давления он привел ситуацию 2014 года с банком BNP Paribas.