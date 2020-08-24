Президент Бразилии пригрозил «разбить лицо» журналисту

Бразильский президент Жаир Болсонару отказался отвечать на вопрос журналиста о происхождении средств, поступивших на банковский счёт жены главы государства.
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Представители прессы уже развернули кампанию в соцсетях, многократно задавая вопрос президенту о финансовых связях его жены.
Бразильские СМИ ранее сообщили, что на банковский счёт Мишель Болсонару с 2011 по 2017 год поступило не менее 89 тысяч реалов (около $16 тысяч). Отправителем, предположительно, выступил Фабрисио Кейруш, давний друг президента, который проходит подозреваемым в масштабном расследовании коррупционных преступлений.
В мае Федеральный верховный суд страны одобрил разбирательство в отношении президента в связи с обвинениями в использовании служебных полномочий в личных целях.
В ходе своего визита в штат Седжипи на северо-востоке страны Болсонару попал в неловкую ситуацию. Как писал NEWS.ru, общаясь со сторонниками, президент принял низкорослого мужчину за ребёнка и поднял его на руки.
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