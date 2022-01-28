Президент Аргентины рассказал, почему выбрал «Спутник V» из других вакцин

Лидер Аргентины Альберто Фернандес заявил, что, выбирая между различными вакцинами от коронавируса, отдал предпочтение российскому препарату «Спутник V», передаёт ТАСС. При этом в стране на рынке присутствуют две американских вакцины, две от китайских производителей и британско-шведский препарат.

Когда пришло время делать третью прививку, мне предложили другую вакцину. Но я сказал, что предпочитаю «Спутник V». Я очень доверяю этой вакцине. Я привился, а потом заболел, и я уверен, что хорошо перенёс эту болезнь благодаря тому, что был привит «Спутником V», — сказал он в разговоре с корреспондентом агентства.

Кроме «Спутника V», в Аргентине иммунизацию населения проводят с использованием вакцин американских компаний Moderna и Pfizer, британско-шведской AstraZeneca. Кроме того, граждане страны могут сделать свой выбор в пользу препаратов от китайских производителей Sinopharm и Cansino.

Первую дозу прививки «Спутник V» Фернандес получил в январе 2021 года. В начале апреля стало известно, что он заразился коронавирусом. При этом президент страны перенёс болезнь без осложнений. 6 декабря он прошёл ревакцинацию российским препаратом, получив третий укол.

«Спутник V» стал первой вакциной от COVID-19, которую получила Аргентина. 23 декабря 2020 года аргентинским регулятором было выдано разрешение на экстренное использование препарата.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть признана ВОЗ уже в 2022 году. По её словам, препарат находится в числе кандидатов, ожидающих включения в список рекомендованных к применению. Чтобы в него попасть, нужно предоставить необходимый пакет документов.