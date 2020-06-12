Абэ выступил за скорейшую передислокацию военной базы США на юге страны

https://static.news.ru/photo/1c258d1e-aca2-11ea-9aa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Atrero de Guzman/AFLO/Global Look Press

Власти Японии сделают всё необходимое для скорейшей передислокации авиабазы американских морпехов Футэмма. Она находится в префектуре Окинава.

Нельзя допустить, чтобы процесс переноса базы застопорился. Его нужно осуществить как можно скорее, — заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Строительные работы по переносу базы были прерваны на два месяца из-за пандемии коронавируса. Они возобновились в пятницу. Губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки считает, что продолжение работ заслуживают «крайнего сожаления», сообщает ТАСС.

На Окинаве находится 75% американских военных объектов в Японии. Местные жители этим крайне недовольны. В 1996 году США и Токио договорились убрать из густонаселённого района Гинован авиабазу Футэмма. В 1999 году было принято решение переместить этот объект в район Хэноко на севере Окинавы, но власти префектуры были против. В 2013 году после долгих переговоров работы по переносу базы начались, но в 2015 году губернатор Такэски Онага отменил это решение. Он призвал перенести авиабазу за пределы Окинавы. Онага даже подал в суд, но проиграл серию разбирательств. Политик умер в 2018 году. Его место занял оппозиционер Дэнни Тамаки, который также выступает за вывод американских военных с Окинавы.

NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп анонсировал вывод части американского военного контингента из Германии. К сентября 2020 года страну покинут 9,5 тысячи военных.